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Естонія закупить військове обладнання через зростання активності РФ на Балтиці

Субота, 5 вересня 2020, 12:00

Естонія планує закупити морські радари, засоби зв'язку і міни, посилаючись на збільшення активності Росії в Балтійському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк заявив, що хоча російське військове керівництво в березні заявило про намір скоротити кількість навчань, щоб не провокувати спалах пандемії, ця обіцянка не була виконана.

"Російські навчання тривають. І в нашому регіоні, і ось восени пройдуть масштабні навчання" Кавказ", де візьмуть участь 150 000 військових. Частина навчань" Кавказ " зачіпає і наш Західний округ і війська Західного округу. Війська цього округу передислоковані на південь для участі в навчаннях "Кавказ", - сказав Луйк.

Що стосується активності російських військ в регіоні, то це в першу чергу повітряні маневри. За словами міністра, літаки НАТО постійно вилітають на перехоплення російських, тому що росіяни літають без льотного плану і включеного транспондера. Тобто, цивільні радари їх не бачать. Хоча ще навесні обіцянку дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки в повітрі було дано на найвищому рівні.

"Нічого з того, що в березні було росіянами гордо заявлено, не реалізувалося. Можна сказати, що це була звичайна пропаганда", - прокоментував Луйк.

Міністр оборони заявив, що активізувалися і російські морські навчання в Балтійському морі. Після військового параду в Санкт-Петербурзі кораблі провели потужні навчання.

Під час цих навчань Швеції навіть довелося привести свої війська в стан підвищеної боєготовності. Щоб мати уявлення, що відбувається на морській території округу, Естонія планує закупити два морських радари, системи зв'язку і навіть морські міни.

"Найбільше тривогу викликає те, що Росія в навчаннях використовує три великих десантних кораблі, які здатні доставити цілий десантний батальйон туди, куди Росія захоче. Тому переміщення таких кораблів у Балтійському морі викликає велику тривогу", - зазначив Луйк.

Теми: ЕстоніяРосія


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