Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Адвокат родичів загиблих: Росія навмисно збила літак рейсу МН17

Субота, 5 вересня 2020, 12:50

Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 у Європейському суді з прав людини, певен, Росія готувалася до збиття пасажирського літака.

Джерело: Скіннер в інтерв’ю Укрінформу в Гаазі

Пряма мова: "Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних.

Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі. Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових "у відпустку". Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості.

Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак".

Деталі: Скіннер також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, то на його думку, це свідчить про повноцінну воєнну кампанію за участю російської армії.

Пряма мова: "Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно".

Що передувало: У Нідерландах 31 серпня почався черговий блок судових слухань у справі збитого над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17.

Раніше прокуратура Нідерландів під час судових слухань представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Передісторія: 

  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.
  • Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
  • Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.
  • 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Знати більше: За два кроки від Гааги: чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17

8 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17

Теми: MH17РосіяДонбасавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Адвокат родичів загиблих: Росія навмисно збила літак рейсу МН17

В Україні офіційно стартувала виборча кампанія

Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують "червону зону" в суді

Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "B" зі стабільним прогнозом

Черговий антирекорд: більше 2800 випадків коронавірусу за добу

Росія ввела санкції проти депутатів з фракції "ЄС", "Батьківщина" та "Голос"

Усі новини...
MH17
У Нідерландах починається черговий блок судових слухань у справі МН17
Британія нагадала Росії, що треба співпрацювати у справі MH17
МН17: США закликає РФ не ховати від суду обвинувачених у справі
Останні новини
13:08
У серпні "Укрзалізниця" перевезла майже 288 тисяч порожніх вагонів
12:50
Адвокат родичів загиблих: Росія навмисно збила літак рейсу МН17
12:45
У лікарні Тернополя нестача медиків для лікування коронавірусу
12:27
У Лейпцигу демонстранти напали на поліцію, в хід пішов сльозогінний газ
12:25
Прем’єр Фінляндії стане покровителькою ЛГБТ-прайду
12:16
В Україні офіційно стартувала виборча кампанія
12:00
Естонія закупить військове обладнання через зростання активності РФ на Балтиці
11:57
Шмигаль: курс долара у 2021 році очікується на рівні 29 гривень
11:35
Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують "червону зону" в суді
11:08
З липня кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла більш ніж удвічі
Усі новини...