Адвокат родичів загиблих: Росія навмисно збила літак рейсу МН17

Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 у Європейському суді з прав людини, певен, Росія готувалася до збиття пасажирського літака.

Джерело: Скіннер в інтерв’ю Укрінформу в Гаазі

Пряма мова: "Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних.

Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі. Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових "у відпустку". Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості.

Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак".

Деталі: Скіннер також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, то на його думку, це свідчить про повноцінну воєнну кампанію за участю російської армії.

Пряма мова: "Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно".

Що передувало: У Нідерландах 31 серпня почався черговий блок судових слухань у справі збитого над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17.

Раніше прокуратура Нідерландів під час судових слухань представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Передісторія:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

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