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Будинки й установи на Хрещатику лишилися без електрики

Субота, 5 вересня 2020, 13:18
wikipedia

Через аварiйне відключення розподільчого обладнання ряд будинків та установ на Хрещатику та інших центральних вулицях Києва залишилися без електропостачання.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Дослівно: "Ми відновлюємо електропостачання 34 будинків та 12 установ на вулицях Хрещатик, Дарвіна, Шовковична, Бесарабська, що опинились без світла через аварiйне відключення розподільчого обладнання.

Працюємо над ремонтом обладнання та поетапним переключенням клієнтів на резервне живлення.

Орієнтовний час відновлення електропостачання всіх клієнтів 13.00".

Деталі: Повідомлення було опубліковано об 11:38. Оновлення станом на 13 годину ще немає.

Українська правда
Теми: Київ


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