Будинки й установи на Хрещатику лишилися без електрики

Через аварiйне відключення розподільчого обладнання ряд будинків та установ на Хрещатику та інших центральних вулицях Києва залишилися без електропостачання.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Дослівно: "Ми відновлюємо електропостачання 34 будинків та 12 установ на вулицях Хрещатик, Дарвіна, Шовковична, Бесарабська, що опинились без світла через аварiйне відключення розподільчого обладнання.

Працюємо над ремонтом обладнання та поетапним переключенням клієнтів на резервне живлення".

Деталі: Повідомлення було опубліковано об 11:38.

Згодом у компанії повідомили, що о 12.46 всіх клієнтів підключили до електропостачання.