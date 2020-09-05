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У Держдумі вірять у "розвіддані" від Лукашенка, бо "не Росія їх оприлюднила"

Субота, 5 вересня 2020, 13:25

У Держдумі РФ не бачать причин для сумнівів в оприлюдненому в Білорусі записі "перехопленої розмови" нібито Берліна і Варшави про отруєння опозиціонера Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив РИА "Новости" голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.

За його словами, запис ще потрібно перевірити, але він створює враження достовірного.

"Звичайно, треба його перевірити на справжність. Але це справа вже спеціальних служб і лабораторій. Але на мене він справив враження як досить достовірний, тим більше що він був оприлюднений не нашою державою і не нашими спецслужбами... Думаю, що він справжній", - заявив Калашников.

Запис нібито перехоплених Білоруссю переговорів, на яких представники офіційних "Варшави" та "Берліна" із невластивими полякам іменами Майк та Нік хвалять Лукашенка і домовляються "відвадити Путіна від Білорусі", була оприлюднена державними білоруськими медіа у п'ятницю ввечері.

Теми: РосіяЛукашенкоБілорусьНавальний


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