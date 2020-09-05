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У Коломиї 4 загиблих у ДТП: фура стала на зустрічну смугу

Субота, 5 вересня 2020, 13:56
У Коломиї 4 загиблих у ДТП: фура стала на зустрічну смугу
Фото поліції

У Коломиї Івано-Франківської області внаслідок зіткнення легкового авто з вантажівкою "МАН" загинули четверо осіб.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

 

Деталі: Повідомлення про ДТП в Коломиї на автодорозі "Н-10" сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига" надійшло на лінію "102" о 02:50 в ніч на суботу.

Дослівно: "Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки "ВАЗ 2102", рухався в бік Івано-Франківська, а водій "МАН" - в напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водію автомобіля "МАН", в якого виникла поломка.

Внаслідок лобового зіткнення чотири людини із легковика загинули на місці події. Їх вік і місце проживання встановлюються.

 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України".

Українська правда

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Теми: Івано-Франківська областьДТП
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