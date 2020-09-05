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Філатова у Дніпрі облили зеленкою

Субота, 5 вересня 2020, 18:11
Філатова у Дніпрі облили зеленкою

У Дніпрі під час зустрічі міського голови Бориса Філатова з жителями лівого берега міста його облили зеленкою.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "Вони вигадали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехня, проплачені мітинги, "активістів" та "громадських діячів". Вони - в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні - це кидатися зеленкою".

Деталі: Незважаючи на те, що трапилося, Філатов продовжив зустріч з містянами.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, особу людини, що облила Філатова зеленкою, встановили. Відео інциденту оприлюднив один з міських телеграм-каналів.

Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и...

Опубліковано Borys Filatov Субота, 5 вересня 2020 р.

Українська правда

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Теми: ДніпроФілатов
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