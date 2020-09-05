Філатова у Дніпрі облили зеленкою

У Дніпрі під час зустрічі міського голови Бориса Філатова з жителями лівого берега міста його облили зеленкою.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "Вони вигадали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехня, проплачені мітинги, "активістів" та "громадських діячів". Вони - в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні - це кидатися зеленкою".

Деталі: Незважаючи на те, що трапилося, Філатов продовжив зустріч з містянами.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, особу людини, що облила Філатова зеленкою, встановили. Відео інциденту оприлюднив один з міських телеграм-каналів.