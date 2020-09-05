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Україна домовилася про розширення військової співпраці з Румунією

Субота, 5 вересня 2020, 19:56
Україна домовилася про розширення військової співпраці з Румунією
Збройні сили Румунії

Очільник Міноборони Андрій Таран у суботу, 5 вересня, у межах робочого візиту до Румунії підписав міжурядову угоду про військово-технічну співпрацю.

Джерело: посольство України в Румунії у Facebook

Деталі: Як зазначається у повідомленні відомства, нові домовленості, зокрема, розширюють партнерство між двома країнами, спрямоване на зміцнення безпеки у чорноморському регіоні.

Дослівно: "Міністр оборони України Андрій Таран, в рамках свого візиту до Бухаресту, та міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері.

Міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупок у відповідній сфері, а також дозволяє розширити партнерство між Україною та Румунією, спрямоване на зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря".

Нагадаємо: у Чорному морі відбулися спільні навчання Військово-морських України та Повітряних сил США.

Українська правда

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Теми: РумуніязброяУкраїнаЧорне море
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