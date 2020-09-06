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COVID-19: Кількість заражень на Буковині перетнула позначку в 11000

Неділя, 6 вересня 2020, 00:29

5 вересня в Чернівецькій області виявили 151 випадок зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії, COVID-19 діагностували у 11 тисяч мешканців області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Кількість недужих на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а число померлих уже наближається до 300. Серед тих, чиє життя забрав коронавірус, найбільше людей у віковій групі від 60 до 69 років, таких 86. Однак є і молоді, так, 9 померлим було лише від 30 до 39.

Учені всього світу говорять про непередбачуваність та підступність вірусу SARS-CoV-2. Достеменно невідомо, як він поводитиметься в організмі та які ускладнення викличе. Але є те, що ми знаємо точно. Це прості правила, яких варто дотримуватися, щоб уникнути інфікування".

 

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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