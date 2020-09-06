У Донецькій області рятувальники ліквідували пожежу у безпосередній близькості до лінії розмежування

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області ліквідували пожежу в селі, яке розташовано у безпосередній близькості до окупованої Росією частини області.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "5 вересня о 12:50 до диспетчера Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на околиці с. Гладосове Бахмутського району (у безпосередній близькості до лінії розмежування). До місця виклику було направлено сили та засоби 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління..

Гасіння пожежі ускладнювалось сильним поривчастим вітром, але в результаті оперативних та злагоджених дій вогнебоців від знищення вогнем було врятовано 12 житлових будинків".

Деталі: О 17:58 пожежу локалізовано, а остаточно ліквідовано о 20:33.

Інформація щодо загиблих та постраждалих внаслідок пожежі відсутня.