Ситуація з коронавірусом у Києві не поліпшується: плюс 244 хворих за добу

У 244 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Ситуація в нас, на жаль, не покращується. За минулу добу виявили ще 244 хворих. Двоє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 242 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 276".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 50, Дарницькому- 36, Солом'янському районі - 28 випадків.

Серед тих, хто захворіли минулої доби: 138 жінок віком від 19 до 81 року і сім дівчаток від п'яти до 17 років. Також 95 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв і четверо хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли також 14 медиків.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 28 людей. Всього коронавірус подолали 4759 мешканців Києва.

У столичних лікарнях наразі перебувають 909 хворих на коронавірус. 174 з них - у важкому стані, 12 - під апаратами ШВЛ.

Крім цього за минулу добу з діагнозом пневмонія госпіталізували 30 пацієнтів. Загалом запалення легень у столичних медзакладах сьогодні лікують 460 хворих.