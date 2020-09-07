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На Луганщині загасили одну з лісових пожеж

Понеділок, 7 вересня 2020, 12:33

У Луганській області підрозділи Служби НС ліквідували лісову пожежу в екосистемах поблизу Трьохізбенки.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними ДСНС, пожежу сухої трави та лісових насаджень ліквідовано. Ще триває гасіння вогню між с. Старий Айдар та с. Лобачеве. Тут горить суха трава, валежник та лісові насадження. Наразі цю пожежу локалізовано. Загрози населеним пунктам немає.

Нагадаємо: 6 вересня нарешті загасили масштабну лісову пожежу на Харківщині.

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська областьДСНС


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