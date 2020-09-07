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На більшій частині України очікується похолодання

Понеділок, 7 вересня 2020, 12:38
На більшій частині України очікується похолодання

Найближчої доби з Центральної Європи на територію України буде переміщатися більш прохолодне і вологе повітря атлантичного походження, лише південь і схід залишаться в теплій повітряній масі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У вівторок вночі та вранці в Україні, крім східної, південної частини та Дніпропетровської області, вдень у північно-східних, місцями Черкаській і Кіровоградській областях дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м с.

Температура вночі 8-14°, в південній частині 15-20°; вдень 19-24°, на півдні, сході країни і в Дніпропетровській області 25-30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-15°.

У Києві 8 вересня - вночі і вранці дощ, можлива гроза; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

У середу в Україні без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, на узбережжі морів 15-17°; вдень 18-23°, на півдні країни до 27°.

У столиці 9 вересня - без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Додатково: 7 вересня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була +21-24°, в Дніпрі в межах Києва 21°.

Водночас на всіх офіційних пляжах Києва не рекомендовано купатися через якість води в річках.

Теми: погода
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