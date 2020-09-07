На Донбасі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та РПГ - штаб ООС

Від початку доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міноборони України

Пряма мова: "Від початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12.30, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Після 09.10 з напрямку від Крутої Балки окупанти здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та один з РПГ в районі Кам’янки".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо: 6 вересня бойовики обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета – і поранили українського військового. Того ж дня бойовики вдруге порушили перемир'я, відкривши вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки на Луганщині, – там загинув український військовослужбовець.

Через порушення перемир’я в Офісі президента заявили, що Україна вимагає від Росії вплинути на бойовиків Донбасу, які чинять провокаційні дії.

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