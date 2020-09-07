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Тихановська відреагувала на викрадення Колесникової: "нас це не зупинить"

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:28

Головна суперниця Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що останні затримання членів Координаційної ради є спробою залякування, але це їх не зупинить.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY, про це вона заявила сьогодні після новин про викрадення її соратниці Марії Колесникової та ймовірне затримання ще двох членів Координаційної ради.

"Викрадення Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної ради і залякати її членів.

Влада помиляється, думаючи, що нас це зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулиці. Ми продовжимо боротьбу і будемо добиватися звільнення усіх ув’язнених та проведення нових чесних виборів", - заявила Світлана Тихановська. 

Нагадаємо, сьогодні вранці білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав  у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

6 серпня член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту, і вона виїхала до Польщі.

Нагадаємо, сама Світлана Тихановська з 11 серпня перебуває у Литві.

Теми: Білорусьмітингивибори
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