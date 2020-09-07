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Знову інсценували і попередили замовне вбивство – тепер у Слов’янську

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:34
Нацполіція

Правоохоронці попередили замовне вбивство чоловіка на побутовому ґрунті у Слов’янську на Донеччині, для чого інсценували вбивство.

Джерело: поліція Донецької області

Дослівно поліція: "Помститися колишній дружині чоловік вирішив холоднокровно – вбити її теперішнього співмешканця "не своїми руками". У 5 тисяч доларів зловмисник оцінив життя людини. Кілер мав забрати життя ударом ножа.

Поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури інсценували смерть потерпілого та затримали замовника під час передачі доказів".

Деталі: На початку серпня правоохоронці Донеччини встановили, що у Слов’янську планується замовне вбивство.

34-річний замовник передав завдаток у 14 тисяч гривень найманому вбивці, аби помститися колишній дружині за розлучення. За планом кілер мав нанести теперішньому співмешканцю жінки смертельні удари ножем, щоб виглядало як напад невідомого.

У суботу, 5 вересня, використовуючи необхідні засоби конспірації, правоохоронці інсценували реалістичне вбивство 42-річного чоловіка.

Як зазначається, життя людині вдалося врятувати завдяки пильності та злагодженим діям співробітників правоохоронних органів.

Під час передачі доказів виконаного злочину, співробітники поліції та СБУ затримали зловмисника у порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України.

У ході обшуку поліцейські вилучили фотографії "вбитого", які кілер надав у якості доказів "виконаної роботи".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (готування замовного вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Теми: вбивствокриміналполіціяСлов'янськ


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