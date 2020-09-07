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ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі

Понеділок, 7 вересня 2020, 15:28

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на останні події у Білорусі, зокрема, викрадення соратниці Світлани Тіхановської Марії Колесникової.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Свавільні арешти й викрадення з політичних мотивів, враховуючи брутальні дії щодо Андрія Ягорова, Ірини Сухій та Марії Колесникової, є неприйнятними. Влада повинна припинити залякувати громадян і порушувати власні закони та міжнародні зобов’язання", - заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав  у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

Згадані у заяві Борреля Андрія Ягоров та Ірина Сухій були затримані 6 серпня.

Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", політолога Андрія Ягорова, який також є членом Координаційної ради та очолює Центр європейської трансформації, затримали на протестах близько 14 години. 

Ірину Сухій, очільницю громадського об’єднання "Екодім", забрали на "бесіду" у відділок, тим часом у її квартирі здійснили обшук. Ірину сьогодні мають судити нібито за участь у несанкціонованих масових заходах 3 вересня. Рідні кажуть, що цього дня Ірини не було у Мінську.

Також 6 серпня член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту, і вона виїхала до Польщі.

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Теми: БілорусьЛукашенкоЄСмітингиарешт
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