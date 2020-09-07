Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі

Понеділок, 7 вересня 2020, 15:28

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на останні події у Білорусі, зокрема, викрадення соратниці Світлани Тіхановської Марії Колесникової.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Свавільні арешти й викрадення з політичних мотивів, враховуючи брутальні дії щодо Андрія Ягорова, Ірини Сухій та Марії Колесникової, є неприйнятними. Влада повинна припинити залякувати громадян і порушувати власні закони та міжнародні зобов’язання", - заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав  у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

Згадані у заяві Борреля Андрія Ягоров та Ірина Сухій були затримані 6 серпня.

Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", політолога Андрія Ягорова, який також є членом Координаційної ради та очолює Центр європейської трансформації, затримали на протестах близько 14 години. 

Ірину Сухій, очільницю громадського об’єднання "Екодім", забрали на "бесіду" у відділок, тим часом у її квартирі здійснили обшук. Ірину сьогодні мають судити нібито за участь у несанкціонованих масових заходах 3 вересня. Рідні кажуть, що цього дня Ірини не було у Мінську.

Також 6 серпня член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту, і вона виїхала до Польщі.

Читайте також: Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка.

Теми: БілорусьЛукашенкоЄСмітингиарешт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

відео, оновленоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати

У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду

Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

Усі новини...
Білорусь
Координаційна рада Білорусі про викрадення колег: влада відкрито перейшла до терору
Тихановська відреагувала на викрадення Колесникової: "нас це не зупинить"
ЄС запровадить санкції проти 31 чиновника за фальсифікацію виборів у Білорусі – ЗМІ
Останні новини
00:20
ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликає хворобу
23:59
Навального отруїли покращеним "Новічком", він повинен був померти в літаку – ЗМІ
23:27
Помер військовий, якому Зеленський казав "я ж не лох якийсь"
22:41
фотоХакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання
22:24
У Чорткові на Тернопільщині закрили дитячі садочки
21:49
Богдан розповів, що йому спалили дві автівки в один день
21:32
Через COVID-19 у працівниці харчоблоку на карантин йде школа на Чернігівщині
21:17
Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка
21:06
Богдан прокоментував "обіцянки Єрмака" РФ і спецоперацію щодо "вагнерівців"
21:02
Трамп визнав, що від початку свідомо применшував загрозу коронавірусу
Усі новини...