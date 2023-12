ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на останні події у Білорусі, зокрема, викрадення соратниці Світлани Тіхановської Марії Колесникової.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Свавільні арешти й викрадення з політичних мотивів, враховуючи брутальні дії щодо Андрія Ягорова, Ірини Сухій та Марії Колесникової, є неприйнятними. Влада повинна припинити залякувати громадян і порушувати власні закони та міжнародні зобов’язання", - заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

