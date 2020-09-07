Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Перевірки й обшуки": Асоціація міст вимагає зустрічі з Зеленським

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:07
Перевірки й обшуки: Асоціація міст вимагає зустрічі з Зеленським

Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою провести зустріч з приводу "чисельних перевірок і обшуків правоохоронних органів", які нібито докучають органам місцевого самоуправління.

Джерело: відкритий лист правління АМУ, опублікований на сайті організації

Дослівно: "Сьогодні органи місцевого самоврядування опинилися перед низкою проблем: чисельні перевірки, обшуки правоохоронних органів фактично паралізують діяльність із забезпечення нормальної життєдіяльності громад та надання послуг жителям, вибіркове погодження місцевих запозичень ставить під загрозу фінансування виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, завершення ремонту шкіл, дитячих садків, оснащення лікарень; блокування рахунків комунальних підприємств, що надають послуги теплопостачання, призведе до зриву опалювального сезону…

З метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян звертаємося до Вас, як до гаранта Конституції України, з ініціативою провести зустріч з правлінням Асоціації міст України".

Деталі: В Асоціації наголошують, що в таких умовах необхідний діалог центральної та муніципальної влади, який дозволить "гарантувати права громад та громадян під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах 2020 року" та "своєчасно розпочати по всій країні опалювальний сезон".

Українська правда
Теми: місцева владаЗеленськийВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
місцева влада
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: