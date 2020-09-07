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"Перевірки й обшуки": Асоціація міст вимагає зустрічі з Зеленським

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:07

Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою провести зустріч з приводу "чисельних перевірок і обшуків правоохоронних органів", які нібито докучають органам місцевого самоуправління.

Джерело: відкритий лист правління АМУ, опублікований на сайті організації

Дослівно: "Сьогодні органи місцевого самоврядування опинилися перед низкою проблем: чисельні перевірки, обшуки правоохоронних органів фактично паралізують діяльність із забезпечення нормальної життєдіяльності громад та надання послуг жителям, вибіркове погодження місцевих запозичень ставить під загрозу фінансування виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, завершення ремонту шкіл, дитячих садків, оснащення лікарень; блокування рахунків комунальних підприємств, що надають послуги теплопостачання, призведе до зриву опалювального сезону…

З метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян звертаємося до Вас, як до гаранта Конституції України, з ініціативою провести зустріч з правлінням Асоціації міст України".

Деталі: В Асоціації наголошують, що в таких умовах необхідний діалог центральної та муніципальної влади, який дозволить "гарантувати права громад та громадян під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах 2020 року" та "своєчасно розпочати по всій країні опалювальний сезон".

Українська правда
Теми: місцева владаЗеленськийВіталій Кличко


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