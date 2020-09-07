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Зеленський відреагував на зухвалий акт вандалізму в центрі Києва

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:39

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду в центрі столиці.

Джерело: сайт президента

Деталі: У ніч з 21 на 22 серпня невідомі вчинили акт вандалізму щодо бронзової скульптури дівчинки на території музею. Як з'ясувало видання BBC News Україна, троє невідомих зірвали постамент з його п'єдесталу. Але, як зазначається, сам пам'ятник не був пошкоджений.

Президент наголосив, що поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування. Справу тримає під контролем заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

В ОП також повідомили, що Зеленський отримав листа від президента Світового конгресу українців Павла Ґрода, в якому висловлюється занепокоєність цим актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України. СКУ звернувся до Зеленського з проханням вжити заходів для розслідування цього злочину та притягнення винних до відповідальності.

Пряма мова Зеленського: "Прикро вражений інцидентом, який різко контрастує з моїми враженнями від спілкування з креативними й талановитими людьми під час поїздок регіонами України. Вандали намагалися пошкодити скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" на території меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Моя позиція чітка та однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю й жодним чином не можуть бути виправдані".

Українська правда
Теми: ЗеленськийголодоморКиївкримінал


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