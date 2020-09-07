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Португалія розмістила винищувачі в Польщі в рамках місії НАТО

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:52

Португалія розмістила чотири винищувачі F-16 у Польщі в рамках місії НАТО із посилення присутності на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інформацію пресслужби ВПС Португалії.

"Чотири F-16M прибули до Польщі, приєднавшись таким чином до 70 військових, які прибули на авіабазу Мальборк кількома днями раніше. Ця місія спрямована на зміцнення східного флангу Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Португальські винищувачі перебуватимуть у Польщі два місяці.

Це розміщення є частиною плану дій із підвищення готовності, який включає низку наземних, морських та повітряних заходів у східній частині території Альянсу, в тому числі навчання, спрямовані на колективну оборону та врегулювання криз.

 

Нагадаємо, винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочали участь у місії повітряної поліції НАТО в Румунії.

Теми: НАТОПольща
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