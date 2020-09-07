Клімкін про загострення ситуації на Донбасі: Москва готова піднімати ставки

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків, що призвело до загибелі одного українського військового і поранення ще одного, це дуже чіткий сигнал від Москви, що вона готова піднімати ставки.

Джерело: Клімкін в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На жаль, це очікувано. І це порушення припинення вогню не з боку бойовиків, а безпосередньо з боку Москви. Москва бачить, що сценарій з припиненням вогню не працює. Вона хотіла його використовувати для того, щоб демонструвати: "начебто безпеку досягнуто, тепер давайте швидше рухатися до виборів за сценарієм Москви".

Можливо, також хотіла витиснути ще поступки не тільки по Донбасу. Не виключено, що це стосувалося, наприклад, обіцянок щодо води в Крим, хоча б частково, і т.д. Але зараз вона бачить, що це не працює, і це дуже чіткий сигнал від Москви, що вона готова піднімати ставки".

Деталі: Клімкін каже, що раніше попереджав: якщо Москва побачить, що її тактика не працює, на початку вересня будуть зриви в припиненні вогню.

Це демонструє так званий ультиматум з боку ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна відкривати вогонь.

Ексміністр також вказав на необхідність телефонної розмови лідерів у Нормандському форматі для обговорення ситуації на Донбасі і спільного тиску України та її міжнародних партнерів на РФ.

Пряма мова: "Я вважаю, що треба не гратися з термінами, а працювати з нашими друзями і партнерами, і не тільки з Німеччиною і Францією, але в першу чергу з ними, як сторонами Нормандського формату, для того, щоб спільно тиснути на Росію. І, звичайно, двосторонні контакти мають сенс тільки з Росією, оскільки все це йде з Москви.

Але, звичайно, телефонна розмова в Нормандському форматі зараз би дуже знадобилася для того, щоб тиснути на Путіна, який додатково, я вважаю, розігрує карту створення ще однієї проблеми на тлі отруєння Навального, подій у Білорусі, просто розігрує для себе спектр для маневру".

Чому це важливо: З 27 липня на Донбасі почався режим "всеохоплюючого перемир’я". Водночас невдовзі на засіданнях Тристоронньої контактної групи, представники контрольованих Росією незаконних збройних формувань почали висувати нереальні вимоги щодо проведення в ОРДЛО виборів.

Нагадаємо: 6 вересня бойовики обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета – і поранили українського військового. Того ж дня бойовики вдруге порушили перемир'я, відкривши вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки на Луганщині, – там загинув український військовослужбовець.

Через порушення перемир’я в Офісі президента заявили, що Україна вимагає від Росії вплинути на бойовиків Донбасу, які чинять провокаційні дії.

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