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Синоптики показали погоду до кінця тижня

Понеділок, 7 вересня 2020, 18:20

У вівторок, 8 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 9-14°, у південній частині 15-20°; вдень 19-24°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 25-30°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Гідрометцентр

Деталі: Зокрема, 8 вересня вночі та вранці в Україні, крім східної, південної частини та Дніпропетровщини, вдень у північно-східних, місцями Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині 15-20°; вдень 19-24°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що 8 вересня у південній частині, східних, центральних та Сумській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

9-10 вересня в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 15-17°; вдень 9 вересня 18-23°, на півдні країни до 27°, 10 вересня 23-28°, у південних областях близько 30°.

11-12 вересня в Україні також буде без опадів. Температура 11 вересня вночі 8-14°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 16-22°, у південній частині - до 28°; 12 вересня вночі 4-10°, на півдні до 14°, вдень 19-25°.

У столичному регіоні 8 вересня хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ (по області подекуди гроза), вдень без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°; по області вночі 9-14°, вдень 19-24°.

9-10 вересня у столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 9 вересня 18-23°, 10 вересня 23-28°.

11-12 вересня у Києві без опадів. Температура 11 вересня вночі 8-13°, вдень 16-21°; 12 вересня вночі 5-10°, вдень 19-24°.

Теми: погода


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