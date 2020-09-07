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Пірати звільнили з полону шістьох українських моряків

Понеділок, 7 вересня 2020, 18:28
Пірати звільнили з полону шістьох українських моряків

До України повернулися 6 моряків, яких понад місяць тримали у полоні африканські пірати.

Джерело: сайт президента України

Деталі: Повідомляється, що членів екіпажу судна Curacao Trader тримали у полоні біля африканського узбережжя. Їх було звільнено 20 серпня.

Президент привітав їхнє повернення на батьківщину.

Пряма мова: "Наші моряки провели в полоні у піратів понад місяць, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми родинами. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію на контролі. Українці мають знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин".

 

Нагадаємо: 17 липня пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства у Нігерії.

Українська правда

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Теми: піратиУкраїнанадзвичайна подія
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