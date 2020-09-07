Макрон і Джонсон вимагають у РФ терміново пояснити, як отруїли Навального

Лідери Франції та Великої Британії наполягають на невідкладних поясненнях Росії стосовно отруєння опозиціонера Алексєя Навального на російській території.

Про це йшлося під час телефонної розмови Еммануеля Макрона з Борисом Джонсоном у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Відзначається, що Джонсон і Макрон висловили обурення через напад на Навального. "Вони знову заявили, що Росії необхідно терміново пояснити, як лідера опозиції отруїли "Новічком", - відзначили у британському уряді.

Французький президент Макрон у своєму Twitter повідомив, що обговорив з Джонсоном "подальші дії після отруєння Алексєя Навального".

Як повідомлялося, 7 вересня німецька клініка Шаріте, де на лікуванні перебуває Алексєй Навальний, повідомила, що політика вивели з коми.

Навальний лікується у німецькій лікарні з 22 серпня після того, як його літаком непритомного евакуювали з Росії.

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

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