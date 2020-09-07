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Глава МЗС Латвії пояснив, навіщо режим Лукашенка залякує "нарощенням НАТО"

Понеділок, 7 вересня 2020, 19:39

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич вважає, що офіційний Мінськ робить заяви щодо нарощування могутності НАТО з пропагандистською метою. 

Про це Ринкевич заявив у понеділок ввечері, після розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Європейська правда". 

Ринкевич розповів, що обговорив зі Столтенбергом останні події, які стосуються регіональної безпеки, і ситуацію в Білорусі. Він також прокоментував останні заяви Мінська щодо загроз з боку НАТО.

"Заяви білоруської влади про "нарощування військової могутності" Північноатлантичного альянсу повністю безпідставні, вони служать пропагандистським цілям режиму", - написав глава латвійського МЗС у своєму офіційному Twitter-каналі.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, останнім часом неодноразово виступав зі схожими заявами щодо НАТО. У своїх висловлюваннях він не виключив перетворення Білорусі "в театр військових дій".

У НАТО пояснювали Лукашенку, що загроз з боку Альянсу для Білорусі немає, і що сили блоку в Балтійському регіоні мають оборонний характер та були розгорнуті ще до кризи в Білорусі.

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