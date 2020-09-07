Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Берлін пригрозив санкціями особисто Лукашенку, якщо той "не змінить курс"

Понеділок, 7 вересня 2020, 20:20

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас допустив введення персональних санкцій ЄС проти Александра Лукашенка, якщо він "не змінить курс" та не піде на діалог з опозицією. 

Про це Маас заявив німецькому виданню Bild у понеділок, повідомляє "Європейська правда". 

 "Ми неодноразово просили пана Лукашенка вступити в діалог з усіма національними силами. Цього не сталося, навпаки: хвилі репресій накочуються одна за одною на опозицію, яка бажає вступити в діалог. Це неправильний напрямок", - сказав Маас.

Маас нагадав, що Німеччина активно працює з іншими державами ЄС над пакетом санкцій. "Якщо Лукашенко не змінить курс, ми в ЄС відреагуємо", - сказав глава німецької дипломатії.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини закликав режим в Мінську негайно звільнити затриману у понеділок вранці Марію Колесникову. 

"Ми дуже стурбовані через пані Колесникову. Ми вимагаємо ясності щодо її місця перебування, а також звільнення всіх політичних в'язнів в Білорусі. Безперервні арешти і репресії, в тому числі і перш за все щодо членів Координаційної ради, неприпустимі", - підкреслив Маас.

Вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав  у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

Як відомо, в останні дні ЄС опрацьовує санкційний список щодо Білорусі, однак, за даними ЗМІ, Лукашенко в ньому поки не фігурує.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Представництво президента в Криму відповіло РФ: водою має забезпечити окупант

НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка зі "Слуги народу" – джерела

відео, фотоУ центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей

Розробники "Вконтакте" заявили, що обійшли блокування в Україні

Усі новини...
Останні новини
00:46
Україна в Берліні не обіцяла змінювати постанову про місцеві вибори – Єрмак
00:24
У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус
23:53
Єрмак про майбутній обмін полоненими: з кожного боку близько 100 людей
23:34
Турецьке судно сейсмічної розвідки вийшло зі спірних вод у Східному Середземномор’ї
23:09
У Польщі заявили, що білоруська влада втратила легітимність
22:41
Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин
22:05
Україна готується передати до Гааги нові докази злочинів РФ під Іловайськом
21:32
Від коронавірусу помер головний педіатр Львова
21:19
Новини економіки: "Північний потік - 2" та бюджет на 2021 рік
20:47
Синоптик розповіла, коли чекати похолодання і заморозків
Усі новини...