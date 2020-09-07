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Берлін пригрозив санкціями особисто Лукашенку, якщо той "не змінить курс"

Понеділок, 7 вересня 2020, 20:20

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас допустив введення персональних санкцій ЄС проти Александра Лукашенка, якщо він "не змінить курс" та не піде на діалог з опозицією. 

Про це Маас заявив німецькому виданню Bild у понеділок, повідомляє "Європейська правда". 

 "Ми неодноразово просили пана Лукашенка вступити в діалог з усіма національними силами. Цього не сталося, навпаки: хвилі репресій накочуються одна за одною на опозицію, яка бажає вступити в діалог. Це неправильний напрямок", - сказав Маас.

Маас нагадав, що Німеччина активно працює з іншими державами ЄС над пакетом санкцій. "Якщо Лукашенко не змінить курс, ми в ЄС відреагуємо", - сказав глава німецької дипломатії.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини закликав режим в Мінську негайно звільнити затриману у понеділок вранці Марію Колесникову. 

"Ми дуже стурбовані через пані Колесникову. Ми вимагаємо ясності щодо її місця перебування, а також звільнення всіх політичних в'язнів в Білорусі. Безперервні арешти і репресії, в тому числі і перш за все щодо членів Координаційної ради, неприпустимі", - підкреслив Маас.

Вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав  у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

Як відомо, в останні дні ЄС опрацьовує санкційний список щодо Білорусі, однак, за даними ЗМІ, Лукашенко в ньому поки не фігурує.

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