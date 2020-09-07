Матч "Шахтар" - "Рух" перенесли через COVID-19 у футболістів

Матч 2 туру Favbet Ліги "Рух" — "Шахтар", запланований на 12 вересня, не відбудеться через позитивні результати COVID-19 у футболістів.

Джерело: УПЛ

Дослівно: "07.09.2020 на електронну адресу УПЛ надійшов лист від ФК "Рух" Львів, у якому йдеться про те, що за результатами проведення тестування методом полімерної ланцюгової реакції, у футболістів клубу виявлені позитивні результати.

Деталі: Дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести на 23 вересня. Час початку матчу буде визначений додатково.