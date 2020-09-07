Новини 7 вересня: викрадена Колесникова, Саакашвілі з Богданом

У Мінську люди в масках схопили члена президії Координаційної ради Колесникову, Саакашвілі прокоментував своє фото з Богданом, — актуальні новини 7 вересня.

Про викрадення Колесникової

У Білорусі невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову — її посадили в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.

Про Саакашвілі

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті Міхеіл Саакашвілі заявив, що не збирається створювати з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом спільних проєктів найближчим часом.

Водночас грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента Міхеїла Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Німецька клініка Шаріте, де на лікуванні перебуває отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила, що політика вивели з коми.

Кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників "золотих паспортів", до правомірності видачі яких виникли питання у кіпрської влади. У списку сім громадян України, зокрема й бізнесмен Ігор Коломойський.

З 14 вересня в Івано-Франківську відкриються школи і дитячі садки, попри віднесення міста до "червоної" зони через показники захворюваності на COVID-19.

НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", що призвела до 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Міноборони Білорусі привело в бойову готовність 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.