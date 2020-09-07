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Новини 7 вересня: викрадена Колесникова, Саакашвілі з Богданом

Понеділок, 7 вересня 2020, 21:32

У Мінську люди в масках схопили члена президії Координаційної ради Колесникову, Саакашвілі прокоментував своє фото з Богданом, — актуальні новини 7 вересня.

Про викрадення Колесникової

У Білорусі невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову — її посадили в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.

Про Саакашвілі

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті Міхеіл Саакашвілі заявив, що не збирається створювати з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом спільних проєктів найближчим часом.

Водночас грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента Міхеїла Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.

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