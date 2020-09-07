Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна відкриє нове консульство в Румунії

Понеділок, 7 вересня 2020, 22:19

Україна відкриє нове консульство в румунському місті Сігету-Мармацієй, заявив у понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба. 

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі міністерства, про це Кулеба розповів представникам української громади в Румунії, з якими зустрівся в понеділок. 

"Я ухвалив рішення відкрити консульство у місті Сігету-Мармацієй. Я знаю, що це важливе, ключове місце для українців Румунії", - сказав Кулеба. 

За його словами, нове консульство "створить доступ до якісних сервісів, а також стане інструментом кращої взаємодії з українцями для збереження нашої культури та зміцнення відносин України з Румунією". 

Кулеба наголосив, що консульство необхідне "з огляду на важливість українсько-румунських відносин та потребу підтримки української громади Румунії".

У Румунії мешкають близько 60 тисяч етнічних українців, за неофіційними даними - до 100 тисяч, підкреслили в МЗС. За даними перепису 2011 року, українці складають третю за розміром національну меншину країни.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: