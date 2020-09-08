В Офісі генпрокурора анонсували атестацію прокурорів наприкінці вересня
Вівторок, 8 вересня 2020, 02:48
В Офісі генпрокурора анонсували початок атестації місцевих прокурорів наприкінці вересня.
Джерело: повідомлення ОГПУ
Деталі: Питання реформування прокуратури обговорили під час зустрічі генпрокурорки Ірини Венедіктової із міжнародними партнерами.
Зазначається, що наразі триває формування нових обласних прокуратур. Наступним етапом оновлення стане атестація місцевих прокурорів.
Очільниця ОГПУ також нагадала про розробку Стратегії розвитку прокуратури і роботу над Концепцією розвитку органів правопорядку.
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Українська правда