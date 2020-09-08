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Іспанія першою в Європі перетнула позначку у пів мільйона заражень

Вівторок, 8 вересня 2020, 10:38

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстрували більше пів мільйона підтверджених заражень коронавірусом. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це свідчать останні дані від органів охорони здоров’я.

На сьогодні кількість підтверджених заражень досягла 525 549, після того, як міністерство охорони здоров’я оприлюднило сукупні показники розвитку епідемії з п’ятниці по понеділок, 7 вересня. 

За офіційними даними, за цей період в країні зареєстрували 26 560 нових хворих та 98 смертей. 

Протягом останнього тижня в Іспанії щоденно реєстрували від близько трьох до понад 4 тисяч нових заражень. Ці показники дещо менші, ніж за період з 18 до 28 серпня. Тоді щодня реєстрували більше 7 тисяч заражень, а одного разу показник перевищив 9 тисяч.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла оголосив, що Іспанія збирається закупити 3 мільйони доз вакцини, яка розробляється при Університеті Оксфорда (ймовірно, йде мова про AstraZeneca, поставки від якої вже законтрактувала Єврокомісія. - ЄП), якщо вона успішно пройде останній етап клінічних випробувань. 

Теми: Іспаніякоронавірус


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