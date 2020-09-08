ЄС продовжить персональні санкції проти РФ за агресію проти України – ЗМІ

Посли ЄС у середу продовжать санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України. Продовження буде на шість місяців, як зазвичай", - написав Джозвяк.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2020

Нагадаємо, востаннє Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України 13 березня цього року.

Санкції полягають у заморожуванні банківських активів і забороні на в'їзд до Євросоюзу.