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ЄС продовжить персональні санкції проти РФ за агресію проти України – ЗМІ

Вівторок, 8 вересня 2020, 11:22

Посли ЄС у середу продовжать санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда". 

"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України. Продовження буде на шість місяців, як зазвичай", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, востаннє Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України 13 березня цього року.

Санкції полягають у заморожуванні банківських активів і забороні на в'їзд до Євросоюзу.

Теми: ЄСсанкціїРосіяУкраїна


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