ЄС продовжить персональні санкції проти РФ за агресію проти України – ЗМІ

Посли ЄС у середу продовжать санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України. Продовження буде на шість місяців, як зазвичай", - написав Джозвяк.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea #Russia