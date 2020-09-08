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У Білорусь прибудуть російські і сербські військові – для участі в навчаннях

Вівторок, 8 вересня 2020, 11:32

У середині вересня в Білорусі збираються антитерористичні тактичні навчання" Слов'янське братство - 2020 " за участю сербських і російських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Білорусі.

Учасники навчань прибудуть до Білорусі в період з 10 по 15 вересня. У навчаннях братимуть участь підрозділи Збройних сил Білорусії, Росії та Сербії, які складуть багатонаціональну тактичну групу.

"На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом", — зазначили в білоруському міністерстві.

Зазначається, що навчання "Слов'янське братство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. У минулому році маневри проходили в Сербії.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, останнім часом неодноразово виступав з заявами про нарощення військової активності НАТО біля білоруських кордонів. У своїх висловлюваннях він не виключив перетворення Білорусі "в театр військових дій".

У НАТО пояснювали Лукашенку, що загроз з боку Альянсу для Білорусі немає, і що сили блоку в Балтійському регіоні мають оборонний характер та були розгорнуті ще до кризи в Білорусі.

27 серпня президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Теми: БілорусьРосіяармія
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