Тихановська у ПАРЄ: У Лукашенка немає підстав залишатися президентом Білорусі

Білоруська політикиня Світлана Тихановська заявила, що Олександр Лукашенко не має більше законних підстав залишатися президентом Білорусі, адже результати виборів не визнали ні всередині країни, ні за її межами.

Джерело: Світлана Тихановська в онлайн-виступі у Парламентській асамблеї Ради Європи, трансляція білоруськлї служби "Радіо Свобода"

Деталі: Тихановська зазначила, що 7 вересня Марія Колесникова була викрадена, так само як Антон Родненков та Іван Кравцов.

Крім того, її чоловік Сергій Тихановський перебуває у в'язниці – так само, як Сергій Березкін і Микола Статкевич.

Пряма мова Тихановської: "Сотні людей зараз перебувають у в'язниці, зазнають побиття, насильства – і це не повинно бути нормою в Європі і не може бути нормою в цивілізованому суспільстві...

Я відмовляюся, як і мільйони громадян Білорусі відмовляються, здаватися і припиняти свою боротьбу. Моя країна, моя нація, мій народ зараз потребують допомоги.

Нам потрібен міжнародний тиск на цей режим, на цю людину, яка відчайдушно чіпляється за владу і підтримує режим, який порушує міжнародні норми права і права людини

Нам необхідно домогтися негайного звільнення всіх політичних в'язнів і почати діалог, щоб наша країна могла рухатися далі

Офіційні результати виборів 9 серпня були сфальсифіковані, жодна міжнародна організація не визнала ці результати. Громадяни Білорусі також відмовилися визнати ці фальсифіковані результати. Пан Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом нашої країни. Він не представляє Білорусь більше...".

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