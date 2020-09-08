Нормандська зустріч на рівні радників призначена на п'ятницю. Місце проведення - змінили

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" очікується 11 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас має бути засідання радників "нормандського формату" 11 вересня. Очікуємо там певних пропозицій та рішень", - сказав він на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки до Сумської області.

Зеленський не уточнив інших деталей. Втім, за даними джерел "Європейської правди", держави-учасниці Нормандського формату домовилися провести цю зустріч у Берліні, хоча за черговістю переговори радників мали пройти у Парижі.

Нагадаємо, зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що зустріч має відбутися до 10 вересня.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба розраховує на проведення зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів у вересні.

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