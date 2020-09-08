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Палиця: Коломойського гроші не цікавлять, його цікавить гра

Вівторок, 8 вересня 2020, 12:39
Фото: НВ

Нардеп з групи "За майбутнє" Ігор Палиця переконує, що олігарх Ігор Коломойський займається бізнесом не заради грошей, а тому що він – гравець по натурі.

Джерело: близький соратник Ігоря Коломойського і народний депутат Ігор Палиця в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я хочу, щоб ви почули: Коломойського гроші, якість побуту не цікавить. Стометрові яхти, палаци – не цікавлять. Його цікавить одне – гра. Те, що на столі. Все. Його не цікавить те, щоб його кишені ломилися від золота…

От я бачив, де він жив в Женеві, він знімав там квартиру, я бачив його побут. Його не цікавлять гроші, він не женеться за грошима так, як Порошенко. Його цікавить гра, але щоб чесна була гра".

Деталі: За словами Палиці, навіть за Приватбанк Коломойський бореться не через гроші, а тому що хоче досягти справедливості у цій справі.

Крім того, за словами Палиці, Коломойський не страждає на марнославство: "Він точно не та людина, яка хоче, щоб йому ставили пам’ятники чи називали вулиці".

Повний текст читайте в інтерв'ю "Ігор Палиця: Коломойський не женеться за грошима так, як Порошенко"

Українська правда
Теми: Коломойськийгроші


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