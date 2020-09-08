Стало відоме ім’я загиблого біля Новгородського

У результаті підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої у районі населеного пункту Новгородське 6 вересня загинув матрос Руслан Волков.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського у Facebook

Дослівно: "Матрос Волков Руслан Михайлович – вогнеметник вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216. 04.01.2000 року народження".

Деталі: Волков помер 7 вересня у лікарні внаслідок чисельних опіків, отриманих під час підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області.

Що було раніше: 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське. Один з постраждалих помер від опіків.