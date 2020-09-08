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Стало відоме ім’я загиблого біля Новгородського

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:41
Стало відоме ім’я загиблого біля Новгородського
Фото з Facebook 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

У результаті підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої у районі населеного пункту Новгородське 6 вересня загинув матрос Руслан Волков.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського у Facebook

Дослівно: "Матрос Волков Руслан Михайлович – вогнеметник вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216. 04.01.2000 року народження".

Деталі: Волков помер 7 вересня у лікарні внаслідок чисельних опіків, отриманих під час підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області.

Що було раніше: 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське. Один з постраждалих помер від опіків. 

Українська правда
Теми: ООСвійнаДонбасжертви
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