Колесникову затримали, вона в Мозирському прикордонному загоні – штаб Бабарика

Соратниця лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Марія Колесникова затримана і перебуває в Мозирському прикордонному загоні.

Джерело: штаб білоруського політика Віктора Бабарика в Telegram

Дослівно: "У наш штаб з декількох анонімних джерел надійшла інформація, що Марія Колесникова затримана і перебуває в Мозирському прикордонному загоні (Військова частина 1257. 247768, Гомельська обл., Мозирський р-н, н.п. Прудок)".

Деталі: У штабі також повідомили, що в телефонній розмові з адвокатом Колесникової Максимом Знаком оперативний черговий повідомив, що не знає про факти затримання будь-кого у пункті пропуску Олександрівка.

Іншому адвокату також повідомили про те, що Колесникової у даній військовій частині немає.

При цьому Держприкордонкомітет Білорусі, який підтвердив затримання, також не повідомив, ні хто затримував Колесникову, ні на якій підставі.

Раніше Білоруський Гельсінський Комітет направив до Робочої групи ООН з насильницьких або недобровільних зникнень повідомлення щодо ситуації з викраденням Колесникової.

Разом з тим штаб звернувся до білоруської влади з вимогою повідомити про місце знаходження Колесникової, а в разі її утримування – негайно звільнити і в повному обсязі забезпечити її право на захист.

Що було раніше: Білоруські прикордонники підтвердили затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

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