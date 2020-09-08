Влада Білорусі представила Москві і ОБСЄ план виходу з кризи - росЗМІ

Офіційний Мінськ представив ОБСЄ і Москві свій варіант врегулювання політичної кризи, яка триває в країні після проведення президентських виборів 9 серпня.

Про деталі плану з посиланням на джерела повідомило російське видання РБК, пише "Європейська правда".

28 серпня в Відні відбулось спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ, присвячене ситуації в Білорусі. На ньому представник Мінська Андрій Лозовик представив план, який передбачає, що конституційна реформа в країні буде проведена до 2022 року.

Це, зазначив представник Білорусі, єдиний спосіб провести нові вибори до закінчення п'ятирічного терміну Лукашенка. Він також підтвердив, що влада країни не збирається вступати в переговори з опозицією.

Конституційна реформа, за словами Лозовика, покликана "забезпечити лібералізацію політичної системи", частина повноважень президента має бути передана парламенту.

Крім того, розповів він, буде змінена і партійна система - роль партій підвищиться, будуть внесені зміни до виборчого законодавства. Всі зміни мають бути винесені на референдум.

Після проведення конституційної реформи пропонується провести загальні перевибори.

Проєкт змін до Конституції вже готовий, його розробили судді Конституційного суду під керівництвом заступниці голови КС Наталії Карпович, однак Лукашенко його ще не схвалив, сказав РБК співрозмовник в одному з російських міністерств, який працює на білоруському напрямку.

За словами джерел, тема дострокових виборів президента і парламенту до 2022 року звучала і на переговорах глав МЗС Росії і Білорусі в Москві 3 вересня. Останній сказав російському колезі, що таким чином влада збирається вийти з політичної кризи в країні.

Як повідомлялося, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у вівторок публічно визнав, що, "можливо, трохи пересидів" на посаді глави держави.