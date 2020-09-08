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В Бундестазі готові взяти під опіку Колесникову в разі її ув'язнення

Вівторок, 8 вересня 2020, 21:03

Віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот готова взяти білоруську опозиціонерку Марію Колесникову під опіку в разі її тривалого ув’язнення.

Про це Рот розповіла в інтерв'ю агентству новин dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Вона - обличчя демократичного руху в Білорусі, я висловлюю їй свою велику солідарність, її необхідно підтримувати і захищати", - заявила Рот.

За її словами, якщо Колесникову позбавлять волі на тривалий термін з політичних мотивів, вона як заступниця голови Бундестагу візьме опіку над білоруською опозиціонеркою. 

Водночас, за даними офісу Клаудії Рот, подібна опіка може бути організована через правозахисну організацію Libereco, що виступає за дотримання прав людини в Білорусі та Україні.

За словами віцеголови Бундестагу, Лукашенко має негайно роз'яснити, де і в якому стані перебуває Колесникова. 

Одна з найближчих соратниць екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Марія Колесникова була викрадена 7 вересня в центрі Мінська. 

Вранці 8 вересня Державний прикордонкомітет Білорусі повідомив, що вона разом з ще двома членами Координаційної ради білоруської опозиції Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим поїхали в Україну.

Однак з’ясувалось, що український кордон перетнули тільки Родненков і Кравцов, а Колесникова порвала на кордоні свій паспорт, щоб залишитися в Білорусі. Її місце перебування не відоме.



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