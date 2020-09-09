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Антирекорд нових випадків коронавірусу зафіксували на Чернігівщині

Середа, 9 вересня 2020, 03:49

8 вересня у Чернігівській області повідомили про 112 нових хворих на коронавірус. Це найбільший показник в області за час пандемії.

Джерело: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у facebook

Пряма мова: "За минулу добу зареєстрована рекордна кількість інфікованих коронавірусом – 112. З них 21 випадок виявлений у Борзнянському та стільки ж у Носівському районах, 18 – у Бобровицькому, 14 – у Чернігові".

Деталі: Зазначається, що 13 осіб перебувають на госпіталізації, решта на самоізоляції вдома.

Цього ж дня від коронавірусу помер 75-річний мешканець області. 

Загалом з початку епідемії на Чернігівщині зареєстрували 2484 випадків інфікування COVID-19, з них: 1079 пацієнтів одужали, 1107 – лікується амбулаторно, 249 – перебуває на госпіталізації у медзакладах, 40 летальних випадків та 9 померлих осіб із супутнім діагнозом COVID-19.

За минулу добу в області проведено 986 тестів (ПЛР -та ІФА).

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Нагадаємо:

За добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернігівська область


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