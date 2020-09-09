Світ перетнув позначку в 900 тисяч смертей від COVID-19
Середа, 9 вересня 2020, 04:51
Від ускладнень коронавірусу померли більше 901 тисячі хворих, вилікувались – 19,8 млн осіб.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зареєстровано ж було 27,7 млн випадків захворювання.
Лише за останню добу нових випадків стало більше на 241 тисячі. Зокрема, майже 90 тисяч виявили в Індії, більше 28 тисяч – в США, понад 17 тисяч – в Бразилії та 12 тисяч в Аргентині.
Цього ж дня було зафіксовано 4322 летальних випадки.
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Нагадаємо:
- За добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.
Українська правда