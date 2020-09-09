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Лукашенко заявив про невідому частину "перехопленої бесіди" про Навального - ЗМІ РФ

Середа, 9 вересня 2020, 11:17

Виконуючий обов'язки преідента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що існує неопублікований фрагмент запису переговорів Польщі та Німеччини про російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав участь 8 вересня в інтерв'ю російських федеральних ЗМІ з Лукашенком, цитує РБК

Деталі: За словами Бабаяна, Лукашенко передав повну версію запису директору ФСБ РФ Олександру Бортникову.

Пряма мова: "У нас є, каже, вся ця розмова, хочете послухати? Ми, звичайно, відразу відреагували: звісно, хочемо, давайте послухаємо! На це він говорить: але тоді попросіть керівника ФСБ Росії".

Передісторія:

  • 3 вересня Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили розмову представників Польщі та Німеччини, яка це доводить.
  • Пізніше Лукашенко передав свої "докази" у ФСБ РФ.
  • 4 вересня на білоруському телебаченні був оприлюднений запис нібито переговорів офіційних "Варшави" і "Берліна". На ній люди з невластивими полякам і німцям іменами Майк і Нік хвалять Лукашенка і домовляються "відвадити Путіна від Білорусі".
  • Розмова, яка триває 59 секунд і більше схожа на пародію, не викликала довіри в соцмережах. Про це свідчать численні жартівливі відео і колажі, що обіграють сюжет "перехопленої розмови".

Теми: НавальнийЛукашенкоРосія


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