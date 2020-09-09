Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявив про невідому частину "перехопленої бесіди" про Навального - ЗМІ РФ

Середа, 9 вересня 2020, 11:17
Лукашенко заявив про невідому частину перехопленої бесіди про Навального - ЗМІ РФ

Виконуючий обов'язки преідента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що існує неопублікований фрагмент запису переговорів Польщі та Німеччини про російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав участь 8 вересня в інтерв'ю російських федеральних ЗМІ з Лукашенком, цитує РБК

Деталі: За словами Бабаяна, Лукашенко передав повну версію запису директору ФСБ РФ Олександру Бортникову.

Пряма мова: "У нас є, каже, вся ця розмова, хочете послухати? Ми, звичайно, відразу відреагували: звісно, хочемо, давайте послухаємо! На це він говорить: але тоді попросіть керівника ФСБ Росії".

Передісторія:

  • 3 вересня Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили розмову представників Польщі та Німеччини, яка це доводить.
  • Пізніше Лукашенко передав свої "докази" у ФСБ РФ.
  • 4 вересня на білоруському телебаченні був оприлюднений запис нібито переговорів офіційних "Варшави" і "Берліна". На ній люди з невластивими полякам і німцям іменами Майк і Нік хвалять Лукашенка і домовляються "відвадити Путіна від Білорусі".
  • Розмова, яка триває 59 секунд і більше схожа на пародію, не викликала довіри в соцмережах. Про це свідчать численні жартівливі відео і колажі, що обіграють сюжет "перехопленої розмови".

Теми: НавальнийЛукашенкоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: