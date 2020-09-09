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Комітет Ради з нацбезпеки скасував два засідання через підозру на COVID-19

Середа, 9 вересня 2020, 11:38
Комітет Ради з нацбезпеки скасував два засідання через підозру на COVID-19
Фото з сайту комітету

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки скасував засідання у середу та п’ятницю через введення режиму самоізоляції.

Джерело: сайт комітету, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Засідання комітету…, проведення яких заплановано на 9 вересня та 11 вересня, скасовані у зв’язку з введенням у комітеті режиму самоізоляції".

Деталі: Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, засідання комітету з нацбезпеки скасували через те, що там є підозра на COVID-19.

Українська правда
Теми: Верховна Радакоронавірус
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