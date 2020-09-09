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Алексієвич назвала події в Білорусі повстанням і звернулася до "російських братів"

Середа, 9 вересня 2020, 12:38
Алексієвич назвала події в Білорусі повстанням і звернулася до російських братів

Нобелівський лауреат, письменник Світлана Алексієвич називає те, що відбувається в Білорусі, повстанням, і каже, що Координаційна рада білоруської опозиції, членом якої вона є, не планувала державний переворот.

Джерело: заява Алексієвич на сторінці білоруського ПЕН-центру, "Медуза"

Деталі: Алексієвич звертає увагу на те, що в президії Координаційної ради з семи опозиціонерів 6 або затримані, або насильно вивезені за кордон. 9 вересня схопили останнього її колегу - адвоката колишнього кандидата на пост президента Віктора Бабарико Максима Знака.

Пряма мова: "Спочатку у нас вкрали країну, викрадають кращих із нас. Але замість вирваних з наших лав прийдуть сотні інших. Повстав не Координаційний комітет. Повстала країна. Я хочу повторити те, що говорю завжди.

Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб в суспільстві почався діалог. Лукашенко каже, що не говоритиме з вулицею, а вулиця - це сотні тисяч людей, які щонеділі і кожен день виходять на вулицю. Це не вулиця. Це народ".

Деталі: Алексієвич також звернулася до російської інтелігенції, закликавши їх не мовчати: "Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати".

Свою заяву Алексієвич завершила реченням, що в двері її квартири дзвонять невідомі.

Додатково: Алексієвич також засудила напади на незалежні засоби масової інформації в Білорусі. Спільне звернення білоруської письменниці, голови Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунця і глави організації "Репортери без кордонів" Крістофа Делуара надійшло до редакції видання "Медуза".

У зверненні сказано, що в Білорусі, яка займає 153-є з 180 місць у Всесвітньому індексі свободи преси, влада давно встановила контроль над телеканалами, ввела цензуру в ЗМІ і почала переслідувати незалежних журналістів, але на тлі протестів всі ці тенденції посилилися.

У Білорусі затримують журналістів білоруських видань, позбавляють акредитації та висилають з країни журналістів іноземних ЗМІ, блокують незалежні інтернет-видання і заважають поширенню недержавних газет, сказано в зверненні.

Автори закликали ООН направити місію спостерігачів у Білорусь, а ОБСЄ - домагатися свободи преси в Білорусі за посередництва у врегулюванні кризи в країні. Вони також закликали інші держави в спрощеному порядку приймати у себе журналістів з Білорусі, які зараз не можуть працювати на батьківщині.

Українська правда
Теми: Білорусь
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