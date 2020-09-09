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Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню індивідуальних санкцій проти РФ – ЗМІ

Середа, 9 вересня 2020, 13:07

Посли ЄС у середу вирішили продовжити санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС дали зелене світло шестимісячному продовженню санкцій 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України. Незабаром цей список поповнять близько  15 імен і компаній через будівництво Керченського мосту", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, востаннє Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України 13 березня цього року.

Санкції полягають у заморожуванні банківських активів і забороні на в'їзд до Євросоюзу.

Теми: ЄСРосіясанкції
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