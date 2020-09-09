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Лукашенко міняє генпрокурора і запевняє, що "дефіциту кадрів" немає

Середа, 9 вересня 2020, 13:41
Лукашенко міняє генпрокурора і запевняє, що дефіциту кадрів немає
belta.by

Олександр Лукашенко, виконуючи роль президента Білорусі, призначив генеральним прокурором країни Андрія Шведа, який очолював Державний комітет судових експертиз.

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Ще раз хочу нагадати, користуючись нагодою, для особливо "освічених", які чи то хайпують, чи то постять в інтернеті з приводу моїх кадрових призначень: напевно, це природний процес після виборів. Як у будь-якій державі.

Основний кістяк, в уряді особливо, ми сформували до виборів, щоб люди бачили, з ким президент планує працювати після виборів. Ну і, звісно, як це прийнято говорити, певна доводка завжди існує після виборів…

Багато ЗМІ, я аналізую, почали говорити – ви знаєте, які це засоби масової інформації, – що у нас з'явився якийсь дефіцит кадрів, мало не ажіотаж. Ніякого ажіотажу немає. Це я констатую однозначно.

Виросло нове покоління людей, фахівців. До речі, досвідчених людей, не просто з боку схопили, призначили. А люди, які пройшли певні ступені, і не тільки в даному випадку в прокуратурі, а в усьому правоохоронному блоці".

Деталі: За словами Лукашенка, Андрій Швед – підготовлена до посади особа, він пройшов багато сходинок у правоохоронних органах, працював і в прокуратурі, "про нього хорошої думки в самій прокуратурі" і вважають його своєю людиною.

Лукашенко доручив направити документи на узгодження Шведа до Ради Республіки Національних зборів, а 10 вересня планує приїхати на збори центрального апарату Генпрокуратури і представити нового керівника.

Лукашенко зазначив, що Олександр Конюк працював на посаді генерального прокурора 9 років і хоче попрацювати на дипломатичній службі. Він не заперечує і готовий зв'язатися з міністром закордонних справ із цього приводу.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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