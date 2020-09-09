Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС запровадить санкції проти 40 представників білоруського режиму – ЗМІ

Середа, 9 вересня 2020, 13:52

Країни Європейського союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднило "Польське радіо" із посиланням на інформацію європейських дипломатів.

У санкційному списку будуть особи, котрі брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів в Білорусі.

За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії чи у списку повинен бути Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС та замороження фінансових активів на території блоку.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що ЄС до середини вересня має намір запровадити санкції проти 31 високопоставленого чиновника Білорусі, в тому числі проти глави МВС.

За даними ЗМІ, Лукашенко під санкції не потрапить.  Німеччина, яка протягом шести місяців головує в ЄС, хоче більше часу для діалогу і залишити відкритою можливість додавання імені президента на більш пізньому етапі.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі. 

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Лукашенком.

Теми: ЄСБілорусьсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЄС
У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: