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В Україну йде похолодання

Середа, 9 вересня 2020, 13:59
В Україну йде похолодання
Фото lotsia.com.ua

У найближчу добу в Україні буде тепло і сонячно, але з п'ятниці в більшості областей знову похолоднішає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 10 вересня в Україні без опадів, вночі +8-13°, на узбережжі морів до +17°, вдень +23-28°, в західних областях +20-25°; в Карпатах вночі +5-10°, вдень +14-19°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. 

 

У Києві в четвер без опадів, вночі +11-13°, вдень +25-27°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 вересня найвища температура вдень була 31,2° у  1909 році, найнижча вночі 4,1° у 1968 році.

11 вересня в Україні без опадів, вночі +11-16°, в північних і західних областях +5-10° тепла; вдень +19-24°, у південній частині та на Закарпатті +25-30°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

 

У Києві в п'ятницю без опадів, вночі +8-10°, вдень +22-24°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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