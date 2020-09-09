Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну йде похолодання

Середа, 9 вересня 2020, 13:59
Фото lotsia.com.ua

У найближчу добу в Україні буде тепло і сонячно, але з п'ятниці в більшості областей знову похолоднішає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 10 вересня в Україні без опадів, вночі +8-13°, на узбережжі морів до +17°, вдень +23-28°, в західних областях +20-25°; в Карпатах вночі +5-10°, вдень +14-19°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. 

 

У Києві в четвер без опадів, вночі +11-13°, вдень +25-27°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 вересня найвища температура вдень була 31,2° у  1909 році, найнижча вночі 4,1° у 1968 році.

11 вересня в Україні без опадів, вночі +11-16°, в північних і західних областях +5-10° тепла; вдень +19-24°, у південній частині та на Закарпатті +25-30°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

 

У Києві в п'ятницю без опадів, вночі +8-10°, вдень +22-24°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати

У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду

Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

відеоКокаїн замість бананів: прикордонники виявили рекордну партію наркотиків

Верховний суд зупинив стягнення $350 млн з Приватбанку на користь Суркісів

фото Колесникова в СІЗО, в її квартирі обшук

Усі новини...
погода
Синоптики розповіли, якої погоди чекати в найближчі дні
Синоптики показали погоду до кінця тижня
На більшій частині України очікується похолодання
Останні новини
20:19
Новини економіки: компенсація Суркісам, розкриття даних інтернет-користувачів
20:08
До Зеленського неможливо потрапити, не погодивши з главою ОПУ – Богдан
19:47
Ексголова ОП: Зеленський зараз "бронзовий", з нього зробили Брежнєва
19:46
В уряді пояснили, від чого залежить швидка приватизація Одеського припортового
19:40
відеоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком
19:39
Богдан заявив, що найбільший вплив на Зеленського має нардеп-ресторатор
19:38
Податковим боржникам хочуть заборонити виїзд з України
19:31
Черновецький позивається до Кабміну через статус російської мови
18:56
Курс гривні продовжує повільно знижуватися до долара
18:42
фотоПрем'єр Польщі вручив Тихановській ключі від нового білоруського центру у Варшаві
Усі новини...