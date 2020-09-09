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Адвоката Колесникової затримали

Середа, 9 вересня 2020, 14:23
Салей і Колесникова. Фото штабу Віктора Бабарика

9 вересня у квартирі юриста штабу білоруського політика Віктора Бабарика та адвоката Марії Колесникової Іллі Салея провели обшук, а його самого затримали в якості підозрюваного у кримінальній справі.

Джерело: TUT.BY з посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика

Дослівно: "Йому інкримінують ст. 361 КК Білорусі (заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальній недоторканності, національній безпеці і обороноздатності")".

Деталі: Покарання передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Що було раніше: У Мінську 9 вересня майже одночасно відбуваються обшуки в помешканнях декількох членів Координаційної ради, підтвердили затримання Максима Знака, до Світлани Алексієвич дзвонили у двері невідомі особи.  

Член Координаційної ради Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО в Мінську.

Теми: Білорусьопозиціяарешт


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