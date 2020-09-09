Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвоката Колесникової затримали

Середа, 9 вересня 2020, 14:23
Адвоката Колесникової затримали
Салей і Колесникова. Фото штабу Віктора Бабарика

9 вересня у квартирі юриста штабу білоруського політика Віктора Бабарика та адвоката Марії Колесникової Іллі Салея провели обшук, а його самого затримали в якості підозрюваного у кримінальній справі.

Джерело: TUT.BY з посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика

Дослівно: "Йому інкримінують ст. 361 КК Білорусі (заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальній недоторканності, національній безпеці і обороноздатності")".

Деталі: Покарання передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Що було раніше: У Мінську 9 вересня майже одночасно відбуваються обшуки в помешканнях декількох членів Координаційної ради, підтвердили затримання Максима Знака, до Світлани Алексієвич дзвонили у двері невідомі особи.  

Член Координаційної ради Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО в Мінську.

Теми: Білорусьопозиціяарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Білорусь прибула 6-та колона "вагнерівців", налічує до 120 машин – Гаюн
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ
Більше 90 машин: друга за день колона з "вагнерівцями" приїхала в Білорусь
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: