Україна буде жорстко реагувати на спроби зловживання довірою її кордонів - Кулеба

Кордон України відкритий для громадян Білорусі, проте Українська держава буде жорстко реагувати на будь-які спроби зловживання її відкритістю білоруськими або російськими спеціальними службами.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з главою МЗС Португалії пресконференції в Лісабоні в середу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується того, що сталося вчора. У нас є серйозні підстави вважати, що ці люди не в'їхали в Україну добровільно, дипломатично кажучи. Я зробив дуже чітку заяву вчора, кажучи, що, незважаючи на те, що межа України вільна і відкрита для громадян Білорусі, ми будемо жорстко реагувати на будь-які спроби зловживання довірою України білоруськими або російськими спеціальними службами".

Деталі: Глава МЗС підкреслив, що оскільки в Білорусі розгорталася криза, для України стало ясно, що "ми повинні протягнути руку допомоги народу Білорусі". Тому при закритті кордонів для іноземців, для білорусів зробили преференції (для тих, хто заявляє про утиски -ред.).

Міністр зазначив, що для України будь-яке посилення позицій РФ в Білорусі є загрозою національній безпеці.

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